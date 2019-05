Z izredno skupščino so oživili Športno zvezo občine Slovenske Konjice

Z izredno skupščino so v ponedeljek oživili Športno zvezo občine Slovenske Konjice. Na konjiškem Zavodu za šport in v športnih društvih verjamejo, da je to dobro za krepitev področja športa na vsebinski in strokovni ravni. “Gre za to, da želimo športna društva v občini povezati. Namen je, da se vsebinsko povežejo, da dobimo konkretne usmeritve, da lažje ‘poberemo’ potrebe društev in potem lažje izvajamo politiko razvoja športa v občini,” je povedala direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice Laura Krančan. Zvezo bo sicer vodila Spomenka Vodopivec, ki jo je za predsednico predlagal Ženski košarkarski klub Konjice.