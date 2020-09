Z desetaki Citycenter pomagal družini v stiski

Ob začetku novega šolskega leta so ponovno podelili sredstva iz Citycentrovega humanitarnega sklada Citycentrovo srce. Na pobudo Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, enota Velenje, so pomagali enostarševski družini s štirimi otroki.

»Z darovanimi sredstvi v obliki darilnih bonov Desetak v vrednosti 500 evrov smo v teh ‘predjesenskih’ dneh skušali družini nekoliko olajšati življenje. Tovrstne donacije vedno izvajamo v sodelovanju s strokovnimi službami centrov za socialno delo, ki najbolj poznajo stiske družin in poskrbijo, da pride pomoč v prave roke,« je pojasnila center managerka Darja Lesjak. »Iskreno se zahvaljujemo Citycentru Celje za izkazan posluh za soljudi, ki so v stiski. Verjamemo, da bodo materi samohranilki s štirimi otroci podarjeni darilni boni Desetak olajšali stisko pri nakupu šolskih potrebščin in jesenskih oblačil ter obutve,« je ob predaji pomoči sporočila strokovna sodelavka velenjske enote CSD Savinjsko – Šaleška Darja Regvat.

