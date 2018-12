Z današnjim dnem na Rogli odprte vse smučarske proge

Z današnjim dnem so na Rogli odprte vse smučarske proge. Sinoči so začeli tudi z nočno smuko na smučiščih Košuta in Jasa. Prav tako je odslej v večernih urah na Uniorčku možno večerno sankanje. To pa je le ena od atrakcij na Rogli, kjer so letos še posebej obogatili smučišče Uniorček. Poskrbeli so za pokrit otroški trak, ki je še posebej prilagojen za tiste, ki se šele spoznavajo z zimskimi športi.

Z odprtjem vseh smučarskih prog, pa je posledično tudi cena vozovnice odslej redna in ne več po predprodaji ceni. Prav tako imajo letos novost v Ski servisu Rogla. Za urejanje rekreativnih in tekmovalnih smuči imajo namreč trenutno najsodobnejšo tehnologijo – nov avtomatski sistem Wintersteiger.

Vsak teden od četrtka do sobote pa so v Baru Uniorček organizirane zabave Apres SKI.

