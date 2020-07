Z brezplačnim avtobusom na Roglo in v Žičko kartuzijo

Tudi letos se domačini in obiskovalci Turistične destinacije Rogla – Pohorje lahko do priljubljenih izletniških točk odpeljejo z brezplačnim turističnim avtobusom.

Na vozni red sobotnega turističnega avtobusa so letos dodali še Žičko kartuzijo.

Vozi ob sobotah

45-sedežni avtobus to poletje na Roglo in v Žičko kartuzijo vozi ob sobotah, ko je po navedbah organizatorjev obisk tam največji. Trikrat na dan avtobus odpelje iz Slovenskih Konjic do Rogle (ob 8.00, 11.00 in 15.30), dvakrat dnevno pa z Rogle do Žičke kartuzije (ob 9.00 in 12.00). Zadnja vožnja turističnega avtobusa je predvidena v soboto, 22. avgusta.



Na avtobus se lahko odpravijo tudi kolesarji, saj je v prikolici prostora za 10 koles.

Na avtobusu je seveda treba upoštevati veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, med drugim je treba nositi masko in skrbeti za razdaljo med potniki.

Za manj avtomobilov

Kot poudarjajo v Turistični destinaciji Rogla – Pohorje, želijo s tem domačinom in obiskovalcem omogočiti trajnostno in okolju prijaznejšo obliko prevoza. “Obenem želimo lokalno prebivalstvo spodbuditi k zdravemu in aktivnemu preživljanju prostega časa v neokrnjeni naravi. To je še en korak na poti v ‘zeleno’ prihodnost, h kateri stremimo v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje,” so dodali. (N. K.)