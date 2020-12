Wolt tudi v Celju zagotavlja dostavo iz restavracij in trgovin

Wolt, ponudnik dostave hrane in drugih izdelkov, kot so živila, čistila, kozmetika, elektronika in še več, je od zdaj na voljo tudi v Celju. Mobilna in spletna aplikacija svojim uporabnikom zagotavlja hitro, varno in zanesljivo dostavo na dom s povprečnim časom dostave 30 minut.

300 izdelkov in 13 ponudnikov

Celoten postopek od priprave do dostave hrane uporabniki spremljajo v živo, v realnem času in so tako seznanjeni, kdaj lahko pričakujejo svoje naročilo. Trenutno lahko uporabniki izbirajo med 300 jedmi iz restavracij, 300 pakiranimi izdelki in 13 ponudniki, ponudbo pa bodo ves čas dopolnjevali in nadgrajevali ter tako ponudili najboljšo storitev lačnim uporabnikom, svojim dostavljavcem in ponudnikom.

Spletno plačevanje in brezstična dostava

Poleg restavracij je na voljo tudi več kot 300 živilskih izdelkov, kozmetike in čistil iz poslovalnice OMV in Žito. V Celju na Woltu tako trenutno najdete naslednje ponudnike: McDonald’s Celje Drive, Japan Bistro OTOKI, Kofein Park, Fejst Tejst, Kavarna in Bistro Mansion, Restavracija Interspar Celje, Čokoladni atelje Dobnik, Gostilna Amerika, Kitajska Restavracija Dva Zmaja, OMV Celje, Žito, Špica Pizza in Restavracija Stolpič. Aplikacija Wolt svojim uporabnikom omogoča spletno plačevanje in brezstično dostavo ter nizko minimalno vrednost naročila, ki znaša 8 evrov. (UC)