Weiler Abrasives: odhodi zaposlenih in slabši poslovni rezultati

Več kot 100 sodelavcev odhaja oziroma je že odšlo iz zreško-mariborske družbe. Med njimi tudi trije direktorji.

O dogajanju v družbi, ki je lansko leto zaradi visoke inflacije in rasti stroškov zaključila s pomembno slabšim poslovnim izidom, so novinarji lokalnega časopisa NOVICE govorili z direktorjem Jožetom Kaligarom. Poudarja, da so letos pospešili proces spremembe poslovnega modela, toda prihodnost družbe ni ogrožena, saj da slovenske proizvodne lokacije postajajo centri odličnosti globalne Skupine Weiler. Ta je lansko poslovanje v EMEA regiji zaključila uspešno.

Ena od ključnih posledic sprememb v poslovanju so odhodi zaposlenih, in to na vseh ravneh, tudi najvišji. »Povzročeni so s prehodnim krčenjem obsegov prodaje in z uresničevanjem strategije »enega Weilerja«, ki pomeni združevanje vodenja in delovanja nekaterih funkcij z regionalne na globalno raven, kar izvedbeno pomeni spremembo z dveh regijskih struktur vodenja na eno globalno,« je dejal Kaligaro.

Daljši prispevek o odgajanju v družbi, ki je zadnja leta v ameriški lasti, preberite v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšla danes. (NK)