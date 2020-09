Vstopna Covid točka tudi pred Zdravstvenim domom Celje

Iz Zdravstvenega doma (ZD) Celje so sporočili, da je tudi Zdravstveni dom Celje vstopna covid točka za bolnike, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v ZD Celje, Zdravstvenih postajah Vojnik, Dobrna in Štore ter pri pripadajočih koncesionarjih. »Ugotovili smo, da imajo bolniki težavo pri dostopu do brisov v sklopu vstopne točke Splošne bolnišnice Celje, zato smo se odločili, da bomo bolnikom omogočili še dodatno točko, ki smo jo odprli samo za naše bolnike, v naših prostorih. Namenjena je vsem bolnikom ZD Celje, za katere izbrani zdravniki ocenijo, da bi potrebovali bris ali klinični pregled zaradi suma na obolenje za covidom,« je pojasnil strokovni vodja Zdravstvenega doma Celje, Marko Drešček.

Odvzem brisov

Nova covid cona v ZD Celje obsega ‘Točko za odvzem brisov’ in ‘Covid odraslo ambulanto za preglede’. Nahaja se pred vstopom v laboratorij v novem objektu, kjer se bodo izvajali odvzemi vseh brisov na covid-19 in obravnavali odrasli bolniki s sumom na koronovirusno bolezen 19. Predšolski dispanzer in šolski dispanzer imata covid ambulanto za preglede otrok v svoji delovni enoti. Tako odrasli bolniki kot otroci morajo biti na pregled obvezno naročeni. Življenjsko ogrožene bolnike in bolnike z višjo stopnjo prizadetosti še vedno obravnava NMP služba za celjsko regijo, ki je locirana v Urgentnem centru Celje.