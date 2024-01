Vseh 17 plužnih enot Komunale Slovenska Bistrica na terenu

Okoli 15 centimetrska snežna odeja je zjutraj mnoge na Bistriškem razveselila, mnogim povzroča težave. Predvsem na cestah je še vedno veliko zastojev.

Tudi lokalne ceste so težje prevozne. Ekipe za pluženje na Komunali Slovenska Bistrica se trudijo zagotavljati prevoznost. Na delu so že od 5. ure zjutraj in bodo vse do poznega popoldneva, ko naj bi sneženje prenehalo oziroma dokler ne očistijo snega z javnih površin, pravi Primož Babšek, vodja urejanja lokalnih cest in ulic na Komunali Slovenska Bistrica:

»Na terenu so vse razpoložljive enote, in sicer 17 plužnih enot ter večje število delavcev s stroji, tako v samem mestu Slovenska Bistrica za čiščenje pločnikov ter ostalih javnih površin. Težavo povzroča moker sneg, zato vse udeležence v cestnem prometu pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo za obvezno uporabo verig, predvsem na območju Pohorja. Težavo pa predstavlja tudi veter, predvsem na Pohorju, kjer veter že gradi snežne zamete.«

Komunala Slovenska Bistrica sicer izvaja zimsko službo na približno 220 km lokalnih cest ter 65 km mestnih ulic in pločnikov.

Sneg povzroča preglavice voznikom

S Policijske uprave Maribor voznike pozivajo k varni in previdni vožnji. Zgolj med 5. in 8. uro so obravnavali 15 prometnih nesreč z materialno škodo in štiri z lažjimi telesnimi poškodbami.

Voznikom svetujejo: ne pozabite na lopato, orodje za čiščenje snega in veliko strpnosti, v avtu imejte dovolj goriva, na pot pa se odpravite z očiščenim vozilom, pravočasno in nikakor brez zimske opreme. Preverite prometne razmere na relaciji, na katero se podajate. Opozarjajo pa tudi na ustrezno varnostno razdaljo, ki je v takšnih situacijah izjemno pomembna. (B. Petelinšek, Foto: FB Radar Sl. Bistrica)