Vse več okužb s korno tudi na Štajerskem

Mestna občina Celje je s 25 aktivnimi primeri trenutno občina z drugim največjim številom aktivno okuženih v Sloveniji.

Na Štajerskem izstopajo še Maribor z desetimi in Šentjur z osmimi aktivno okuženimi. V Šentjurju so okužbo konec minulega tedna zaznali tudi v vrtcu Hruševec. Šlo je za okužbo pri uslužbenki, zaposleni v upravi. Morala je v karanteno, zaposleni in otroci pa so nadaljevali delo,. Prostore, kjer se je okužena zadrževala, je bilo potrebno razkužiti.

Iz Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah so včeraj sporočili, da pri njih ni novih odkritih primerov okužbe s koronavirusom.

5 aktivno okuženih imajo v Velenju, 4 v Žalcu, po 3 v Poljčanah in Slovenski Bistrici, po dva v Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah in Zrečah, po en aktivni primer je zabeležen v Vitanju in Vojniku.