Že letos jeseni naj bi v Tepanju odprli prizidek montažnega vrtca. Za gradnjo so se odločili, ker je prostora zmanjkalo. Glede na sedanje kapacitete je namreč v kraju preveč tako šolskih kot predšolskih otrok. Naložbo bo sicer preko občinskega proračuna pokrila Krajevna skupnost Tepanje, vrtcu pa bodo dodal dve učilnici, nekoliko pa bodo razširili in modernizirali tudi kuhinjo.

