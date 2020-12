Vrtec Slovenske Konjice: Otrokom skušali pričarati praznično vzdušje

Vrtec Slovenske Konjice. Čeprav letošnjega decembra ne bomo preživeli, kot bi si ga vsi želeli, smo v vrtcu pričarali posebno praznično vzdušje.

Piše: Tomaž Popović, ravnatelj

Mesec december, poln iskrivosti in čarobnosti je tudi letos potrkal na vrata Vrtca Slovenske Konjice. To je mesec, ko iz vrtca zadiši po čarobnosti, prijetnemu druženju in veselju. Vsako leto se ob tem času zvrsti mnogo praznično obarvanih dejavnosti in dogodkov, predvsem pa iskrenih druženj, ustvarjanja, petja, plesa in veselja.

Čeprav letošnjega decembra ne bomo preživeli, kot bi si ga vsi želeli, s skupnimi druženji, polnimi igralnicami, pa smo v vrtcu pričarali prav posebno praznično vzdušje, tako za tiste otroke, ki v tem času vrtec obiskujejo, kot tudi za tiste, ki so doma.

Palčki obdarili otroke

V skupni želji po igrivem, veselem in čarobnem decembru smo pripravili Praznični koledar presenečenj in pričakovanj. Na Facebook strani in spletni strani vrtca smo vsak dan objavljali pesmi, recepte in druge predloge aktivnosti za otroke in starše.

Posebno vzdušje so pričarali palčki in posebno presenečenje – dedek Mraz, ki je napovedal letošnje obdarovanje otrok. V vrtcu je namreč že kar tradicija, da vse otroke vrtca obišče dedek Mraz in jih s pomočjo vrtčevskega sklada obdari. V vrtcu smo si želeli, da tudi v teh časih razveselimo otroke, zato smo organizirali obdarovanje v sklopu dveh čarobnih paviljonov, ki sta bila postavljena v Slovenskih Konjicah in Ločah. Otroci in starši so se zapeljali skozi čarovnijo, palčki pa so jim polepšali popoldne – ne samo z darilom, ampak tudi s pozitivizmom, vzdušjem in razposajenostjo.

Otrok na prvem mestu

Zahvalil bi se vsem zaposlenim Vrtca Slovenske Konjice, ki vsak dan znova dokazujejo, da svoje delo opravljajo kot poslanstvo. Ne samo v sklopu decembrskih aktivnosti, ampak skozi celot-no obdobje, ko imamo vrtec odprt pod posebnimi pogoji. Marsikaj se je v sklopu prilagojenega delovanja v vrtcu spremenilo, a še zmeraj imamo vedno na prvem mestu vidik otroka – zaradi njih smo namreč tukaj.

Vrtec je pomemben sopotnik otrok, staršev in lokalne skupnosti, še posebej v teh nemirnih časih. Zato nas še posebej veselijo pozitivni odzivi in pohvale na decembrsko dogajanje, ki smo jih prejeli s strani otrok in staršev. Opravili smo dobro timsko delo, pri organizaciji so se nam pridružili tudi posamezniki v lokalni skupnosti, vsem izrekam veliko zahvalo.

