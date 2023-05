Vrtčevski otroci zapeli in zaplesali v Slovenskih Konjicah

Prireditev Vrtec poje in pleše so pred dnevi pripravili v Slovenskih Konjicah.

Dvorana Doma kulture je bila skorajda premajhna za množico mamic, očkov, babic in dedkov, ki so prišli pogledat, kaj vse njihovi malčki že znajo in zmorejo.

Zbrane sta pozdravila ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice Tomaž Popović in konjiški župan Darko Ratajc, nato pa so oder zavzeli najmanjši junaki, člani pevskih in plesnih skupin iz vrtcev Slovenske Konjice, Tepanje, Loče, Zreče, Slovenska Bistrica, Vojnik in Šentjur. Vsak nastop je požel bučen aplavz, po licih pa se je utrnila tudi kakšna solzica ponosa. (NK)

