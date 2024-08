Vročinski val: Verjetno še en v avgustu

Temperature. Pretekli teden so termometri tudi v Celju presegli 35 °C.

Previdnost. Ta ni nikoli odveč, tudi če smo povsem zdravi.

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in prejšnji teden smo tako po vsej Sloveniji beležili nov vročinski val. Rahlo osvežitev je na Štajerskem prinesla sreda z dopoldanskimi plohami, sicer pa so bile pregrete tudi noči, saj se v povprečju ni spustilo pod 19 stopinj Celzija.

Precej se je segrelo že v ponedeljek, ko smo čez dan namerili 35 stopinj Celzija, najbolj vroč je bil torek, ko se je ogrelo še za stopinjo več. Sredine plohe so prinesle rahlo osvežitev, dnevni maksimum je bil tako pri 29,5 stopinje Celzija, že četrtek je poskrbel za segretje ozračja na 33,3, bolj vroč je bil nato petek s 34,5 stopinje Celzija.

Prav dnevi prejšnjega tedna so bili v preteklosti že večkrat izjemno vroči. Dosedanji celjski rekord sega v leto 2013, ko smo 13. avgusta izmerili 39,7 stopinje Celzija.

Nov vročinski val in podaljšek poletja

»Nov teden se začenja z osvežitvijo, sredi tedna pa bodo popoldanske temperature predvidoma spet okoli 30 °C,« nam je prejšnji konec tedna povedal Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje.

»Prav možno je, da bomo dočakali še en avgustovski vročinski val med četrtkom, 22. 8., in ponedeljkom, 26. 8., a predvidoma ne bo tako izrazit, kot je sedanji.« Dolgoročne napovedi niso zanesljive, a kar lahko meteorologi že zdaj predvidijo, kaže, da bomo imeli podaljšek poletja. »Izgledi za september ne obetajo kakšne izrazitejše ohladitve, prav možno je, da se bo poletje res še kar nadaljevalo.«

Povečanega števila pacientov ni bilo

Iz ljubljanskega in mariborskega kliničnega centra so poročali o večjem številu pacientov na račun višjih temperatur, v Ljubljani za okoli 20 odstotkov več. Medtem v Celju ne beležijo povečanega obiska pacientov. »Zaradi vplivov vročega vremena pomoč v bolnišnici v takšnih dneh največkrat poiščejo starejši ljudje in kronični bolniki. Starejši ljudje namreč velikokrat ne čutijo žeje, slabša je tudi njihova sposobnost prilagajanja velikim temperaturnim spremembam, ki so za telo zelo obremenjujoče. Pri kroničnih bolnikih pa v takšnih temperaturnih obremenitvah pride do poslabšanja osnovnih bolezni,« nam je pojasnila Danijela Gorišek, predstavnica za odnose z javnostmi v Splošni bolnišnici Celje (SBC).

