Vročinski val in nevihte: Previdno v poletnih dneh!

Poletje se letos ni začelo preveč obetavno, junijski in julijski dnevi so bili v znamenju obilnih padavin in marsikdo se je vprašal, kdaj se bo končal ta muhasti april. Spomnimo, da smo julija lani v Celju zabeležili povprečno temperaturo 21,6 stopinje Celzija, letos julija pa je bila ta številka za dobro stopinjo nižja (povprečno 20,1 stopinje Celzija).

Že v začetku avgusta pa poletje kaže svoj pravi obraz. Živo srebro se namreč v teh dneh povzpenja visoko. Z Agencije za okolje (Arso) so sporočili, da so pred nami najbolj vroči dnevi. Vročinski val, ki je na Štajerskem in po celotni Sloveniji bistveno milejši kot v sosednjih evropskih državah, pa pri nas spremljajo močne, a kratkotrajne vročinske nevihte.

Nekaj podjetij, ki v Celju prodajajo ali omogočajo montažo klimatskih naprav, smo vprašali, ali se je prodaja ‘pripomočkov za hlajenje’ v minulem tednu kaj povečala. Povedali so, da ni bilo bistvenega dviga povpraševanja po klimah in da se bo verjetno pojavilo, ko bo vročina nekaj dni konstantna. Vroča obdobja namreč prekinjajo nevihte in ljudje čakajo do zadnjega trenutka. »Še eno poletje želijo zdržati brez klimatske naprave, potem pa, ko vidijo, da ne gre več tako naprej, vsi želijo klimo takoj in po nizkih cenah,« so še dodali.



Užijte dovolj tekočine

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje (vse od opeklin, dehidracije, vročinskih izpuščaje, krčev in celo kapi), zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Mednje spadajo starejši, otroci, bolniki, osebe s socialno-ekonomskimi problemi (brezdomci) in osebe, ki so dodatno izpostavljene nekaterim dejavnikom iz okolja (delavci na prostem, mestni prebivalci v prenatrpanih prostorih brez klimatskih naprav).

Z nekaj vprašanji smo se obrnili na strokovnega vodjo Zdravstvenega doma Celje, dr. med. Marka Dreščka, ki je izpostavil, da je najbolj pomembno, da se občani, če je le možno, izogibajo izpostavljanju neposredni vročini. »Tekom dneva naj se zadržujejo v notranjih prostorih, na sprehode in po opravkih naj hodijo v zgodnjih dopoldanskih ali poznih popoldanskih urah.« Poudaril je pomen zadostnega uživanja tekočine (vode ali drugih osvežilnih nesladkanih brezalkoholnih pijač) in zaključil: »To še predvsem velja za občane, ki se zaradi npr. službe ne morejo izogniti gibanju na prostem tekom dneva.. Vsem tudi svetuje, naj ne pretiravajo s fizičnimi aktivnostmi na prostem v najbolj vročem delu dneva.

Poslabšanje bolezni

Na vprašanje, ali se je zaradi vročine povečalo število pacientov, ki so imeli zdravstvene težave, Drešček pravi, da zaenkrat v ambulantah ZD Celje opažajo blag porast kroničnih bolnikov, ki se jim je do sedaj urejena kronična bolezen v času vročinskega vala poslabšala. To še posebej velja za srčne bolnike. V primeru dolgotrajnejše vročine pričakujejo še dodaten porast teh bolnikov. Dodal je še, da več posledic vročinskega vala obravnavajo v Urgentnem centru Celje, kjer nudijo prvo pomoč na terenu.



Ne pozabite na živali

Tudi naši hišni ljubljenčki ne prenašajo z lahkoto poletne vročine. Zato smo se po nasvete, kako skrbeti za živali, obrnili na Zvitorepko, Veterinarsko ambulanto za male živali. Dr. vet. med. Viktorija Lončar je povedala, da se psi ne ohlajajo s potenjem, ampak z dihanjem, s sopenjem. Potijo se le skozi znojnice na tačkah. Hkrati je njihov kožušček zelo dobra izolacija in zaradi tega se še težje ohlajajo. Posebno občutljivi na visoke temperature so mladički, starejši kosmatinci s kroničnimi obolenji, kot so npr. srčna obolenja in obolenja dihal, ter pasme psov, ki imajo krajše gobčke (npr. buldogi in mopsi).

»Poskrbeti moramo, da se živali lahko umaknejo v senco in na hladno. Ves čas morajo imeti na razpolago svežo pitno vodo. Na sprehode se ne odpravljajmo sredi dneva, ampak zgodaj zjutraj in zvečer, ko se že ohladi. Izogibajmo se sprehodu po vročem asfaltu, saj lahko povzroči opekline in poškodbe blazinic šap. Raje za sprehod poiščimo travnate in gozdne poti,« je še povedala in izpostavila, da naj bo dolžina sprehoda prilagojena kondiciji in počutju psička. Na pot pa vzemimo s seboj vodo.



Živali v avtomobilu

V kolikor hišne ljubljenčke vzamemo s sabo na pot, je avtomobil pred vožnjo potrebno obvezno ohladiti. Živali nikoli ne puščamo v zaprtem avtomobilu, saj se temperatura v njem zelo hitro dvigne in žival lahko doživi vročinski udar. Nevarnost vročinskega udara nastopi tudi pri dolgotrajni izpostavljenosti soncu, ob prekomernih aktivnostih na soncu ali bivanju v zaprtih, neprezračenih, vročih prostorih.

Znaki vročinskega udara pri živalih

Znaki vročinskega udara so visoka temperatura, pohitreno, oteženo dihanje, suhe dlesni, ki so zelo temno rdeče barve, jezik je vijolične barve, lahko se pojavi bruhanje, zanašanje, omotičnost, nezmožnost hoje, apatičnost, krči in izguba zavesti. V primeru, da pride do pregretja telesa, ga takoj pričnemo ohlajati z mokrimi hladnimi brisačami, ki jih polagamo na vrat, prsi, trebuh in med stegna. Seveda pri tem pazimo, da ga ne podhladimo.

Gre za zelo resno življenje ogrožajoče stanje, ki lahko zaradi pregretja telesa pusti trajne posledice in hude okvare organov, zato ljubljenčka odpeljite k veterinarju. Poslušajte svoje telo in vedite, da je vašemu štirinožnemu kosmatincu v teh dneh še neprimerno bolj vroče kot vam.