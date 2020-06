Vrnil se je ligaški nogomet: zmagi Celja in Maribora

Vrnil se je slovenski ligaški nogomet. Prvoligaši so po treh mesecih tekmovalnega premora opravili s 26. krogom, ki bistvenih sprememb na lestvici ni prinesel. Celjani po domači zmagi z 2:0 nad Rudarjem iz Velenja ostajajo na drugem mestu – pet točk za vodilno Olimpijo, ki je tokrat slavila v Sežani (0:3). S četrtega na tretje mesto pa so se prebili Mariborčani, ki so po preobratu nove tri točke vpisali v Domžalah – bilo je 1:2. Maribor ima sedem točk manj od Olimpije.

Tekmovanje se bo nadaljevalo že naslednji konec tedna. V soboto bo na sporedu derbi vodilnih ekip, Olimpije in Celja. Maribor bo v nedeljo gostil Aluminij. (Jure Mernik)

Foto: danilo Vezjak, SNportal