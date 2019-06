Vrhunec Uniorjeve stoletnice

V zreškem Uniorju 100-letnico praznujejo čez vse leto, vrhunec pa je bila slovesnost, na kateri so bili med povabljenimi gosti sedanji in nekdanji Uniorjevi sodelavci, poslovni partnerji, predstavniki zreške občine, prišli so prav tako gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ministrica za delo Ksenija Klampfer in generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc.

Na temeljih žlahtne tradicije ambiciozno naprej

Slovesnost v hotelu Vital so zaznamovale številne čestitke za Uniorjevih prvih 100 let in izseki iz filma, v katerem so strnjeni prelomni dogodki njegovega dinamičnega razvoja. Predsednik Uniorjeve uprave Darko Hrastnik se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri uspešni rasti podjetja. To danes doma in v svetu zaposluje 3900 ljudi in je pomemben člen globalne industrije. Skoraj ni avtomobila, v katerega ne bi bil vgrajen vsaj en del, proizveden v Uniorju. Zato po Hrastnikovih besedah v prihodnost zrejo z radovednostjo in optimistično. Uniorju so ob častitljivem jubileju med drugim čestitali tudi zreški župan Boris Podvršnik, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc. (Več v četrtkovih Novicah). Nekaj utrinkov pa že zdaj v foto-galeriji.