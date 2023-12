Vrhunec praznovanja

Pravljično Celje. Dosedanji obisk je zelo dober, največ obiskovalcev pa gre pričakovati na vrhuncu, ki je tik pred vrati. Silvestrovali bomo z LPS in Zvito feltno.

V Zavodu Celeia Celje so bili v prvih decembrskih dneh zadovoljni z obiskom Pravljičnega Celja. »Novosti so požele zanimanje obiskovalcev iz Celja in tudi drugih slovenskih krajev. Na 20 dogodkih smo našteli več kot 15.000 obiskovalcev,« so zapisali. Zavod Celeia je skupaj z Mestno občino Celje in drugimi partnerji program Pravljičnega Celje začel izvajati s prižigom lučk na predvečer prve adventne nedelje.

Praznični sejem

Pred nami je vrhunec prazničnega dogajanja, prihajajo pa tudi prosti dnevi tako za odrasle kot seveda težko pričakovane božično-novoletne počitnice za šolarje. Praznične hiške s ponudbo ročno izdelanih unikatnih daril so odprte vsak dan med 10. in 19. uro, na lokaciji prazničnega sejma pa so na voljo tudi turistična ponudba Celja, celjskih muzejev, izdelki kolekcije Celje 1451 in vstopnice.

Še do 24. decembra obratuje Božičkova tovarna daril, do 31. decembra vabi Piškotarna, še jutri, 21. decembra, in prihodnji četrtek, 28. decembra, nas bo pogrela Vročica: festival vročih pijač, okusov in glasbe. Kateri koncerti nas še čakajo in kaj vse prinašajo zadnji dnevi decembra v Celje pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas od danes čaka na prodajnih mestih.