Vratovina s krompirjem in zelenjavo iz pečice

Sestavine za 2 osebi

· 2 zrezka svinjske vratovine

· 4 žlice sojine omake

· 4 stroke česna

· 2 večja krompirja

· večja čebula

· večji korenček

· vejica češnjevih paradižnikov

· sol in poper

· oljčno olje

Priprava

1. korak:

Zrezka, ki sta lahko s kostjo ali brez, v posodici popramo in po obeh straneh polijemo s sojino omako, nato zapremo s pokrovom ali pokrijemo s folijo za živila in vsaj pol ure pustimo v hladilniku, da se bo meso malce zmehčalo.

2. korak:

Medtem očistimo in operemo zelenjavo. Čebulo, krompir in korenček narežemo na večje rezine, češnjeve paradižnike pustimo kar na vejici, česen samo olupimo. Po dnu namaščenega pekača razporedimo debele rezine čebule, narezano korenje in krompir ter začinimo s poprom in soljo. Dodamo marinirane kose mesa, jih še malo solimo, vendar ne preveč, saj je slana že sojina omaka ter na vrh položimo vejico češnjevca.

3. korak:

Pečico segrejemo na 180oC. V pekač prilijemo pol kozarca vode, nato pa ga pokrijemo in zatesnimo z alufolijo ali pokrovom ter za eno uro potisnemo v ogreto pečico. Nato odstranimo folijo in jed pečemo še približno 20-30 minut oz. tako dolgo, da se sestavine zlato zapečejo. Jed ponudimo s skledo solate.

Tako pripravljeni zrezki vratovine so veliko bolj mehki, kot če jih pripravimo na žaru.