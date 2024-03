VPISI V SREDNJE ŠOLE: Zakaj postati trgovec?

Devetošolci. Le še nekaj dni jih loči do vpisa v srednjo šolo. Kam se vpisati, kakšen poklic si izbrati? Opažanja o odločanju za poklic trgovca – prodajalca v 2024 je z nami delil profesor ekonomije na Srednji šoli Slovenska Bistrica mag. Boštjan Petak.

»Trgovec – prodajalec je bil nekoč cenjen in željen poklic. Kaj pa danes? Sodeč po številu vpisanih dijakov v izobraževalni program trgovec na Srednji šoli Slovenska Bistrica v zadnjih letih, ta trditev ne drži več. Trend upadanja je namreč več kot očiten. Pred dvajsetimi leti smo brez težav napolnili dva oddelka, v tekočem šolskem letu pa se nam je kljub številnim promocijskih aktivnostim v okoliških osnovnih šolah prvič zgodilo, da za vpis praktično ni bilo zanimanja.

Kaj mlade odvrača od tega poklica?

Najverjetneje obstaja več razlogov, izmed katerih je še največ resnice v splošnem prepričanju, da je delo v moderni trgovini še vedno naporno, slabo plačano in se opravlja v neugodnem delovnem času. Dodatno k temu prispeva degradacija poklica oziroma mnenje, da lahko delo prodajalca danes opravlja vsakdo, ki ima kakršnekoli izkušnje s prodajo in za to ni potrebna posebna izobrazba, niti strokovna znanja in kompetence.

Navedbe sicer izpodbijajo izjave predstavnikov največjih slovenskih trgovskih podjetij, v katerih poudarjajo, da se zavedajo problema pomanjkanja delovne sile in se trudijo z različnimi ukrepi stanje izboljšati. Eden izmed ukrepov je tako dvig plač (te praktično v vseh podjetjih presegajo minimalne plače v Republiki Sloveniji), ni pa to edini možen, tu so še: izplačilo čim višjega regresa, plačilo dodatnega pokojninskega in različnih oblik zdravstvenega zavarovanja, dodatki za poslovno uspešnost, možnost dodatnega izobraževanja, usposabljanja, napredovanja …

Zagotavljajo tudi, da delovne obremenitve zaposlenih, kljub specifikam, ne presegajo obremenitev delavcev v drugih primerljivih poklicih, ostali pogoji dela pa so velikokrat celo bolj ugodni.

Na tej točki se je treba vprašati, komu je izobraževani program trgovec-prodajalec pravzaprav namenjen? V prvi vrsti tistim, ki v osnovni šoli ne dosegajo najvišjega učnega uspeha, želijo hitro priti do poklica in se zaposliti, so komunikativni in jim delo z ljudmi ne predstavlja težav. In navsezadnje tistim, ki jih veseli in zanima delo v trgovini.

Vsebina izobraževalnega programa je zato primarno naravnana v pridobivanje in krepitev strokovnih kompetenc in veščin, ki so nujne za uspešno opravljanje trgovskega poklica. Ob učenju strokovno-teoretičnih znanj, velja še posebej izpostavitvi opravljanje praktičnega usposabljanja neposredno v okoliških trgovinah, kjer bodoči mladi trgovci spoznavajo zakonitosti moderne trgovine. V drugem letniku izobraževanja na praksi preživijo šest tednov, v tretjem pa kar polovico šolskega leta. Vse to jim omogoča temeljito osebno pripravo na bodoče delo.

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica se tudi vseskozi trudimo, da strokovne kompetence dijakov razvijamo in krepimo z vpeljevanjem novosti v sam izobraževalni program. Za dijake redno organiziramo oglede okoliških trgovskih centrov in obiske njihovih predstavnikov pri nas. Dijaki se imajo možnost preizkusiti na tekmovanju iz tehnik prodaje in se neposredno primerjati s svojimi sovrstniki. Naša najnovejša pridobitev, na katero smo zelo ponosni, je učna prodajalna Štacuna super E, ki smo jo odprli v sodelovanju s podjetjem Mercator, d. d. Opremljena je kot vsaka moderna trgovina, s prodajnimi policami, pravimi izdelki, blagajno … Dijaki imajo na tak način možnost spoznati potek prodajnih procesov in se uriti v prodajnih veščinah, ki so potrebne za nemoten prehod v realno delovno okolje. Dodatna ugodnost za dijake predstavlja tudi možnost pridobitve kadrovskih štipendij. Višina štipendij je okoli 200 evrov na mesec, temu pa je treba prišteti še dodatek, odvisen od doseženega uspeha v šoli. Za marsikaterega dijaka vsekakor vredno razmisleka.

Po uspešnem zaključku izobraževanja in pridobitvi četrte stopnje izobrazbe velja izpostaviti še možnost nadaljevanja izobraževanja v programu ekonomski tehnik – PTI (poklicno-tehniško izobraževanje). Program traja dodatni dve leti in ga tudi izvajamo na šoli.

Kaj so ključne prednosti programa trgovec-prodajalec?

Hitra pot do poklica in zaposlitve, pridobitev osebne finančne samostojnosti in možnost nadaljevanja izobraževanja v programu ekonomski tehnik – PTI. V šolskem letu 2024/2025 je na voljo 26 vpisnih mest. Omejitev vpisa ni predvidena. Pred pomembno odločitvijo, kje nadaljevati izobraževanje, vsem devetošolcem svetujemo tehten premislek in premišljeno odločitev z željo, da se v novem šolskem letu vidimo v čim večjem številu,« še dodaja mag. Boštjan Petak.

Prispevek je v celoti objavljen v marčevski številki Bistriških novic.