Kronika. Celjski prometni policisti so konec tedna vozniku na avtocesti namerili skoraj 200 kilometrov na uro. Policisti so nadzor izvajali med Celjem in Dramljami, 38-letni Mariborčan pa je vozilo vozil s hitrostjo kar 198 kilometrov na uro. Voznik bo moral plačati 1200 evrov kazni, prejel je tudi 9 kazenskih točk.