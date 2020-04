Voznica avtobusa Bernarda Verbek: “Ženske so lahko vsemu kos”

Ženska … Močno bitje, ki v prvi vrsti predstavlja nežnost, milino in lepoto. A smo veliko več kot to. Zgodovina nam razkriva, da v preteklosti ni bilo samoumevno, da je ženska enakopravna in svobodna. S trdim delom, močnim trudom in voljo smo dosegle tudi to. Mesec marec, ki je minil, velja za mesec v znamenju žensk. Saj veste, naprej dan žena, kasneje tudi materinski dan … Bernarda Verbek velja za uspešno žensko na svojem področju. Kako pa je z opravljanjem poklica, ki še danes velja za domeno moških?

Izvirate iz družine, kjer imate turistično agencijo in avtobusne prevoze Verbek. Kako je bilo odraščati kot hči avtobusnega šoferja in kdo vas je za delo navdušil? “Glede na to, da je to delo začel opravljati moj oče, ko sva bila z bratom še majhna, sva bila navajena, da ga ni bilo veliko doma, saj je delo šoferja zelo razgibano, raznoliko, predvsem pa naporno. Zanj sem se odločila pred petimi leti. Takrat sem se zavedala, da bo oče šel počasi v pokoj, zato sem se odločila, da bom to dejavnost ponosno nadaljevala, ker je bilo ogromno vloženega truda in bi bila škoda z dejavnostjo prenehati. Pet let je bila ravno pravšnja doba, da sem si se nabrala dovolj izkušenj, ki jih danes potrebujem na tem področju. Delo oz. poklic doživljam kot zelo odgovorno, polno izzivov, saj v vožnji izredno uživam. Vsak dan je poseben in drugačen.”

Delo šoferke predstavlja veliko odgovornost in zbranost. Kakšen je vaš tipičen delovni dan? “Zjutraj vstanem ob 5.00 ter odpeljem svoje otroke v šolo. Ob 6.15 pa začnem s službo. Imam srečo, da opravljam prevoz osnovnošolskih otrok na OŠ Šmarje pri Jelšah, tako nimam daleč do službe. Z delom končam okoli 16.30. Nato se odpravim domov, kjer s hčerama naredimo še kar je potrebno za šolo. Ker je pri delu potrebna zbranost, se odpravim spat okoli 22. ure. Ko se moram odpraviti na turizem (daljšo vožnjo), si delovnik temu primerno prilagodim.”

