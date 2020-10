Vozni park konjiških gasilcev je bogatejši za nov kombi

Vozni park konjiških gasilcev je od včeraj bogatejši za novo moštveno vozilo oz. kombi. Gre za pridobitev, ki jo bodo v prvi vrsti uporabljali za prevoz mladine na razna tekmovanja, izobraževanja, srečanja, ekskurzije in vaje. Gasilci so se tokrat sicer za pomoč obrnili tudi na občanke in občane. Predsednik PGD Slovenske Konjice Drago Alenc je povedal, da so prošnje za donatorstvo poslali na skoraj 3.000 naslovov v njihovem požarnem okolišu. Veseli ga, da so do tega trenutka z donacijami 342 gospodinjstev zbrali približno 10.500 evrov. Za popolno poplačilo vozila, ki je z opremo vred stalo slabih 36 tisoč evrov, pa potrebujejo še 10.000 evrov. “Verjamem in upam, da bo to vozilo služilo ne samo gasilcem, ampak tudi za potrebe naših krajanov ob nujno potrebni pomoči,” je dodal Alenc, ki si je sicer želel, da bi Konjičanom tudi tokrat novo vozilo lahko predstavili bolj javno, a tega žal trenutno vladni ukrepi niso omogočali.

Kakšne nujno potrebne posodobitve si konjiški gasilci še želijo v naslednjih letih, preverite v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

