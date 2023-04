Vozlišče Pragersko dobiva novo podobo

Na Pragerskem intenzivno potekajo dela v sklopu ureditve železniške postaje in vozlišča Pragersko.

Kot so sporočili z Direkcije za infrastrukturo, so konec marca zaradi nadaljevanja del na tirih ukinili začasni nivojski prehod. Obvoz poteka po obstoječih cestah.

Z vsemi gradbenimi deli bodo končali predvidoma jeseni.

Dosedanje pridobitve

Železniška postaja Pragersko že ima kar nekaj pridobitev: lani poleti so predali v uporabo novi podhod za pešce in kolesarje. Prav tako je končan novi otočni peron, v dolžini 150 metrov. Končana je sanacija objekta signalnovarnostnih naprav. Zaključuje se prenova postajnega poslopja. Doslej je izvedena nadgradnja približno 70 odstotkov tirov in električne vozne mreže ter postavljenih 80 odstotkov protihrupnih ograj.

Končno podobo dobiva tudi novi cestni podvoz skozi Pragersko, skozi katerega bo promet (pod gradbiščnimi pogoji) vzpostavljen predvidoma čez 2 meseca, v začetku junija.

