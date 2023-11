Poljčanski Ansambel Galama je letošnjo jesen izdal novo pesem. Gre za avtorsko skladbo, ki nosi naslov Vonj dežja. Pesem je izpoved mladega fanta, ki se spominja svoje prve ljubezni v mladosti. Avtor skladbe Alen Klepčar pot do končnega izdelka opisuje takole: »Vonj dežja je pesem, ki je dejansko nastala spomladi, ko je zapadel dež in sem bil v ustvarjalnem procesu. Ker sem glasbeni umetnik, je že vonj dežja prebudil v meni neke emocije, ki so bile navdih za novo glasbeno zgodbo.«