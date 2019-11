Vonarsko jezero: končujejo nadgradnjo pregrade

V teh dneh končujejo nadgradnjo in posodobitev pregrade Vonarje. Sledila bo izdelava strokovnih podlag za čiščenje in ponovno polnjenje Vonarskega jezera. Občini Rogaška Slatina in Podčetrtek imata velike turistične načrte.

Na Vonarskem jezeru, ki so ga pred skoraj 30 leti izpraznili zaradi zelo onesnažene vode, so z deli za ponovno ojezeritev začeli februarja letos.

Dela potekajo v sklopu čezmejnega projekta v sodelovanju s Hrvaško, saj del jezera leži na Hrvaškem. Naslednji teden sledi ogled izvedenih del, nato pa druga faza, ki bo zajela izdelavo strokovnih podlag za čiščenje in polnjenje jezera. Projekt je ocenjen na več milijonov evrov.

Poplavno varnejše, turistično območje

Spomnimo, da je ob začetku del župan Podčetrtka Peter Misja dejal, da prve kopalce v Vonarskem jezeru pričakuje že prihodnje leto ali pa leto za tem.

Občini Podčetrtek in Rogaška Slatina si za ponovno ojezeritev Vonarskega jezera prizadevata že več kot desetletje in imata z jezerom tudi velike turistične načrte. Na tem območju načrtujejo izgradnjo Turistično rekreacijskega centra z regionalnim učnim centrom. Bo pa območje predvsem tudi poplavno varnejše.

(Nina Krobat, STA, Foto: Občina Rogaška Slatina in arhiv portala)

Kako je bilo nekoč in kako naj bi bilo videti Vonarsko jezero v prihodnje?