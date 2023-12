VOJNIK Zasijal je Božični Vojnik

S krajšo otvoritveno slovesnostjo pred Cerkvijo Sv. Jerneja in koncertom Godbe na pohala Nova Cerkev z gostjo Manco Špik so se včeraj začele prireditve letošnjega Božičnega Vojnika.

Do 6. januarja bo med drugi na ogled tudi največja vseslovenska razstava jaslic (teh so na ulicah, vrtovih in v Domu Sv. Jerneja na razstavili okoli 220), vse prireditve so brezplačne, poseben poudarek so namenili tudi najmlajšim.

Božični Vojnik je na sporedu devetih, doslej si ga je ogledalo krepko čez 100 tisoč obiskovalcev, tudi tokrat naj bi jih prišlo približno 20 tisoč.

To leto obeležujemo 800 let prvih jaslic, Vojnik pa si je na področju jasličarstva (razstave) v Sloveniji izboril vodilno mesto.

PŠ