VOJNIK Začenja se Božični Vojnik

Z nastopom Mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Vojnik se drevi začenjajo prireditve letošnjega Božičnega Vojnika, ki bodo trajale do 1. januarja.

Gre za največjo razstavo jaslic v Sloveniji, saj bo v treh ulicah na ogled blizu sto zunanjih, v Domu Sv. Jerneja pa več kot 200 notranjih jaslic.

Po besedah Bena Podergajsa iz organizacijskega odbora prireditve gre za kakovostne izdelke tudi iz umetniškega vidika, ob tem pa še izpostavlja. »Letos smo še posebej ponosni na Wolfganga Kuglerja, imamo dvoje njegovih prekrasnih jaslic. Bil je kartuzijan ter izjemen in zelo nadarjen umetnik, sicer po rodu Avstrijec, jaslice pa je izdeloval v Kartuziji Pleterje.«

Božični Vojnik naj bi si letos ogledalo okoli 40 tisoč obiskovalcev, zanje so pripravili obsežen glasbeno kulturni program (med ostalim bodo nastopili Maja Keuc, Eva Boto in SoulGreg Artist), praznično tržnico, otroški igralni kotiček in zajetno gostinsko ponudbo.

PŠ