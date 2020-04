VOJNIK Z višjo povprečnino do 300 tisočakov

V Vojniku pozdravljajo napovedano zvišanje povprečnine slovenskim občinam, saj jim bo omogočilo nadaljevanje začetih projektov in lažje plačevanje obveznosti, ki so v korona krizi padle na občine. Najbolj to velja za plače učiteljev in vzgojiteljev.

Čeprav gre za ukrepe za blažitev krize, je po mnenju vojniškega župana Branka Petreta potrebno počakati na konkretna izhodišča. »Dvig povprečnine nam bo prinesel približno 300.000 evrov več. V maju imamo napovedano sejo občinskega sveta, kjer bomo razpravljali o porabi teh sredstev. Moj predlog je, da bi del tega namenili za kritje stroškov Civilne zaščite in za pomoč najbolj ogroženim.«

PŠ