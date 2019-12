Komaj se je začel zdaj že tradicionalni Božični Vojnik, ki je ena najbolj prepoznavnih prireditev v tem delu regije, že so priložnost zaslutili vlomilci.

Neznanec, za katerim policija še poizveduje, je vlomil v božično stojnico in ukradel več litrov vina in medice, večje število kozarcev in plinsko jeklenko. O škodi ni podatkov.

