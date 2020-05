VOJNIK V Špesovem domu obiski (še) niso dovoljeni

V Špesovem domu starostnikov v Vojniku obiski svojcev vsaj še nekaj časa ne bodo dovoljeni.

Kakor navajajo, so si vseskozi prizadevali, da v domu niso imeli obolelih, tudi v prihodnje pa želijo oskrbovancem zagotavljati najvišjo stopnjo varnosti.

V kratkem naj bi pripravili protokole in navodila za sprostitev ukrepov, svojce pa bodo o možnih obiskih predhodno obvestili. Kot je znano, je vlada pred prazniki znova dovolila obiske v domovih starejših, čeravno so ti žarišče okužb. Ob tem jim niso določili protokolov, kako naj postopoma sprostijo ukrepe in kako naj obiski potekajo, temveč so to večinoma prepustili vodstvom domov.

Špesov dom Vojnik je od lanske jeseni v rokah avstrijske Senecure, prejšnji mesec je direktorski položaj prevzela Breda Božnik.

PŠ