VOJNIK Tomaž iz MasterChefa bo kuhal dobrodelno

Tomaž Zevnik iz Nove Cerkve, tekmovalec televizijskega šova MasterChef Slovenija, se je po uvrstitvi med najboljšo šesterico odločil deliti svoje znanje in kulinarično ustvarjanje. Tako bo s prijatelji jutri (ob 14h) pripravil dobrodelni kulinarični dogodek v Sorževem mlinu v Polžah pri Novi Cerkvi, katerega izkupiček bo namenjen mladi glasbenici in športniku, ki izhajata iz socialno šibkega okolja. v zvezi s tem se je povezal s celjskim Leo klubom Mavrica.

Tomaž bo v Sorževem mlinu – občasno tudi uporablja njegovo moko – pripravljal jedi na način, s katerim se je izkazal v oddaji. Na voljo bodo topla predjed, glavna jed in sladica (tudi v vegetarijanski inačici). »Svojo strast do kuhanja bi rad delil med ljudi in za ljudi, zato ne gre za povsem običajen dogodek«, obljublja in v šali doda, da kot otrok pri hrani nikdar ni bil izbirčen, nikoli pa ni maral vampov in cvetače.

PŠ