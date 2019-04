VOJNIK Točka za pomoč in asistenco dementnim

V Špesovem domu so danes slovesno odprli točko za pomoč in asistenco ljudem, ki jih tare demenca, s tem pa so se vključili v vseslovensko mrežo točk, ki jih je vzpostavilo društvo Spominčica, ki je glavni promotor vedenja o demenci in alzheimerjevi bolezni pri nas.

»Želimo zmanjšali stigmatizacijo teh ljudi, predvsem pa jim želimo pomagali in poskrbeti, da je pristop pravilen. Zaradi nerazumevanja in nepoznavanja so namreč tegobe dementnih lahko večje, stiske, ki se pri tem pojavljajo, znajo biti tudi silno neprijetne«, je povedal direktor Špesovega doma Dragan Žohar.

Več preberite v prihodnji številki Celjana.

PŠ