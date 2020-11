VOJNIK ŠTORE ŠENTJUR Stanje covida v treh domovih za starejše

V domu starejših Senecura Vojnik imajo trenutno dvajset okuženih stanovalcev in štiri zaposlene. Potem, ko so zaprli eno rdečo cono, so takoj morali odpreti novo, saj so imeli vnos covida iz bolnišnice.

Stanje ocenjujejo kot umirjeno, stanovalci so sprejeli položaj, zavedajoč se, da korona terja svoj davek. Direktorica Breda Božnik (slika levo) izpostavlja požrtvovalnost osebja: »Imamo zelo pripaden kader, kar je treba poudariti. Uspeva nam brez prostovoljcev, smo pa nekaj ljudi na novo zaposlili.«

V Domu Lipa Štore so pred dobrim mesecem zabeležili prvo okužbo pri stanovalcu in treh zaposlenih. Ta se zaenkrat ni razširila na vse oddelke, temveč so jo zadržali znotraj drugega nadstropja oddelka demence, kjer vsakodnevno opravljajo testiranja. Koliko pozitivnih testov so doslej tam našteli, nam še ni uspelo izvedeti. V zadnjem obvestilu na spletni strani doma je direktorica Marinka Hrnčič navedla, da se število okuženih na oddelku demence pe povečuje. Zapisala je tudi, da hujšega izpada kadrov zaenkrat ni, saj osebje vlaga največje napore za zagotovitev vzdržnih razmer.

Število okuženih v šentjurskem domu starejših je naraslo na 16 oskrbovancev in devet zaposlenih. Nihče od njih ni v kritičnem stanju, edina od hospitaliziranih stanovalk se je že vrnila iz bolnišnice. Polovica doma je v beli coni, opozarjajo pa na hudo pomanjkanje kadra. »Primanjkuje nam skoraj četrtina kadrov, delo je res naporno, saj opravljamo dvanajsturne turnuse«, izpostavlja direktorica Vesna Razboršek (slika desno).

PŠ