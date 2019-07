VOJNIK Sprejemajo desetletno razvojno strategijo

Vojničani so v fazi sprejemanja razvojne strategije za obdobje 2020-2030. Če ne bo nepredvidenih zapletov v javni razpravi, bi ključni razvojni dokument lahko potrdil že septembra, januarja prihodnje leto pa že izvedli prve ukrepe.

Predhodno so opravili široko anketo med občani in po besedah župana Branka Petreta je ta odrazila dejanske razmere v občini. »Anketiranci so najboljše ocenili šolsko in predšolsko vzgoja, kar je nekako pričakovano, saj smo v to področje v preteklosti ogromno vlagali. Najslabše so ocenili pločnike in kolesarske steze, kar je tudi res, saj nimamo skoraj nič urejenega.«

Več preberite v prihodnji številki Celjana.

PŠ