Simona Šarlah, učiteljica na Osnovni šoli Vojnik, je postala učiteljica leta 2024.

Izbor so opravili v okviru iniciative »Učitelj sem, učiteljica sem!«, ki jo vodi ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji.

Šarlahova poučuje nemški jezik ter državljansko in domovinsko kulturo ter etiko in filozofijo. Pri svojem delu prisega na dobre odnose, motivacijo in vzajemno spoštovanje.

Našo državo bo prihodnje leto zastopala na svetovnem izboru učiteljev.

PŠ