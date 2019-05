VOJNIK S.KONJICE Občini bo povezovala kolesarska pot

Poleg kolesarske povezave, ki bo tekla od Celja preko Vojnika do Dobrne, bodo Vojničani podobno povezavo dobili tudi v smeri Slovenskih Konjic. Gre za 6,5 kilometra dolgo pot, ki bo prav tako sestavni del široke kolesarske mreže, ki jo ob sodelovanju občin gradi država.

Kolesarska pot se bo nadaljevala do Zreč in konjiške občine vse do meje s Slovensko Bistrico in naprej. Odsek skozi Vojnik bo predvidoma stal 5,36 milijona evrov. Če ne bo nepredvidenih zapletov z lastniki, bi v kratkem lahko sledili odkupi parcel in začetek graditve.

Več preberite v prihodnji številki Celjana.

PŠ