VOJNIK Prva okužba v domu starostnikov, ostali testi negativni

Potem, ko so v Domu starostnikov Senecura včeraj zabeležili prvo okužbo s koronavirusom med oskrbovanci, danes od tam prihajajo boljše novice. Dodatna testiranja zaposlenih in starostnikov so namreč bila negativna, nam je potrdila direktorica doma Breda Božnik (na sliki).

Na testiranje so poslali obe sostanovalki iz sobe, kjer je bivala okužena, kakor tudi 17 zaposlenih, ki bi lahko bili v stiku z njo. Zbolela je oskrbovanka, ki se je pred tem zdravila na infekcijskem oddelku celjske bolnišnice.

Na testiranje, vendar v lastni režiji, je odšla še ena od zaposlenih. Rezultati še niso znani.

Dom so zaradi poslabšane epidemiološke slike sicer zaprli že konec prejšnjega meseca in uvedli strožji režim za obiske svojcev.

V Domu Lipa v Štorah in v šentjurskem domu starostnikov so se ob doslednem upoštevanju priporočil in navodil do danes uspeli izogniti vnosu virusa.

PŠ