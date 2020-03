VOJNIK Prva okužba s koronavirusom

Prvo okužbo s koronavirusom so včeraj potrdiili tudi v Vojniku. Po besedah župana Branka Petreta ne gre za okužbo v Špesovem domu starostnikov, saj je sinoči še preverjal stanje pri tamkajšnji zdravnici.

Župan je izrazil tudi ogorčenje, da ljudje v zadostni meri še vedno ne upoštevajo ukrepov in navodil in da krizne razmere jemljejo preveč lahkomiselno. »Otroci v trgovinah, druženje na igriščih, srečevanje na planinskih poteh in ostalo, preveč je tega. Dajte razumeti, da to ni dopust, temveč je namen ukrepov, da ljudje ostanejo doma in ločeni od drugih«, svoje občane roti Petre, ki dopušča možnost, da bi se virus v občino lahko prinesel tudi iz Šmarja pri Jelšah, kjer je zaposlenih veliko Vojničanov.

PŠ