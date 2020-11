VOJNIK Pri domu Senecura namestili zabojnik za osebje

Pri Domu starejših občanov Senecura v Vojniku so tik ob vhodu v rdečo cono namestili zabojnik, ki je namenjen varnemu preoblačenju osebja v specialna zaščitna oblačila in razkuževanju.

Za ta korak so se odločili zaradi povečanja okužb v domu in posledično vnovični vzpostavitvi rdeče cone. Zabojnik so v petek pripeljali iz centralnega skladišča Civilne zaščite.

V domu so prejšnji teden našteli dvajset okuženih stanovalcev in štiri zaposlene, direktorica Breda Božnik pa je izpostavila visoko stopno pripadnosti celotnega kadra, tudi zato se jim ob nekaj novih zaposlitvah za zdaj uspeva skozi epidemijo prebijati brez prostovoljcev.

PŠ