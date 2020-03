VOJNIK Poziv občanom k razumnemu ravnanju

Župan Vojnika Branko Petre in poveljnik štaba civilne zaščite Arnold Ledl sta se z obsežnim javnim dopisom obrnila na dobrih 8000 občanov in jih posvarila pred paniko, ki omejuje treznost presoje in otežuje izvajanje ukrepov.

Kot poudarjata, je s plošno zdravje zdaj nad demokratičnimi pravicami posameznika, saj smo v razmerah, ki jih generacije ne pomnijo. Da gre za novo pojavno obliko, kjer nihče ni imun in zaščiten, je splošno znano.

Občane, ki bi morda zboleli ali pa bi se to zgodilo njihovim svojcem, pozivajo, naj za nakupe hrane in zdravil pokličejo na občino ali krajevne organizacije Rdečega križa ali Karitasa oziroma drugih organizacij – skupno jih je osem -, objavljen je tudi poziv prostovoljcem za pomoč krajanom.

Občina na spletni strani objavlja poseben zavihek za sprotno obveščanje o pandemiji, istočasno obveščajo o možnostih pomoči pri oskrbi in varovanju otrok, prepovedali pa so kurjenje v naravi.

PŠ