VOJNIK Položaj je še zaskrbljujoč

Po ugotovitvah z včerajšnjega sestanka štaba civilne zaščite z vodstvom Občine Vojnik je položaj še vedno zaskrbljujoč, saj je število okuže nih nad slovenskim povprečjem.

V Domu starejših Senecura so širitev covida uspeli ustaviti, v občini pa so dan pred tem našteli 16 novih okužb, tako da se je seznam podaljšal na 122 obolelih.

Koronavirus je prišel tudi v oba vrtca, na testiranjih je bilo pet pozitivnih.

Prostovoljci pomagajo pri triaži in preventivnih dejavnostih, že pred tem so naročili tudi 3000 kirurških in tisoč zaščitnih mask.

PŠ