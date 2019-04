VOJNIK PeterJ za poznavalce in sladokusce

Vojniški inovator ter serviser in izdelovalec kitar Peter Jeraj je za nemškega kupca izdelal prav posebno bas kitaro, ki bi jo v svoji zbirki najbrž bil vesel vsak glasbenik. Petstrunsko fretless (brez prečk) izvedbo je snovalec poimenoval PeterJ Accoustic Dream Bass II, ki v razpoložljivih nastavitvah zveni tako, da se pokriva skoraj celoten glasbeni diapazon, od rocka, funka, jazza pa vse do narodno zabavne glasbe. Nemški kupec je zanjo odštel 3500 evrov, doslej je Jeraj izdelal 15 podobnih električnih oziroma elektro akustičnih kitar in basovk.

Več preberite v prihodnji številki Celjana.

PŠ