VOJNIK Otonu Samcu priznanje za življenjsko delo v kulturi

Priznanje za življenjsko delo v kulturi bodo po sklepu vojniškega občinskega sveta podelili Otonu Samcu iz Polž pri Novi Cerkvi.

Prislužil si ga je z delom na področju kulturne dediščine, etnoloških vsebin, kulture in kronologije. Priznanje mu bodo predvidoma podelili prihodnje leto ob slovenskem kulturnem prazniku.

Samec je leta 2012 sicer že prejel bronasti vojniški grb.

Na njegovi turistični kmetiji Soržev mlin stojijo kulturni spomeniki državnega in svetovnega pomena, kjer ohranja tudi izročilo etnološke in kulturne dediščine ter star način kmetovanja. Ime mlina se prvič omenja v 12. stoletju in velja za enega najstarejših pri nas.

PŠ