VOJNIK Ombudsman bo na voljo občanom

Varuh človekovih pravic Peter Svetina (na sliki) prihaja v Vojnik, kjer bo s sodelavci jutri prvič v svojem mandatu tudi uradoval.

Občane bo sprejemal v prostorih občine na Kerševi. Vsi, ki so se želeli sestani z njim, so se morali prijaviti do ponedeljka popoldne. Svetina se bo sestal tudi z županom Brankom Petretom in se seznanil s prizadevanji občine na področju spoštovanja pravic občanov.

Varuh kot institucija že vse od leta 1995 na tak način deluje tudi izven svojega sedeža, s čemer se želi neposredno seznaniti z ljudmi, ki bi morebiti potrebovali pomoč pri uveljavljanju svojih pravic.

PŠ