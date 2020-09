VOJNIK Odprli prenovljeno Kovačnico

Na domačiji Jožeta Ribiča v Ivenci pri Vojniku so odprli stalno etnološko razstavo, poimenovano Kovačija pri Pepiju.

Za postavitev razstave, ki je prerasla iz ljubiteljske zbirke, so se povezali z etnologinjo Janjo Sivec, zajema pa stare stroje, kovaške izdelke, kovačnico ter predstavitev domačije in njene dejavnosti. Z rastavo so dodatno obogatili turistično ponudbo občine in ji dal še večji kulturno zgodovinski značaj.

Gospodar Jože Ribič je vse življenje delal kot kovač, njegovo tradicijo pa zdaj nadaljuje vnuk.

PŠ