VOJNIK Občina bo odkupila Skvoš center za 335 tisočakov

Svetniki občine Vojnik so sinoči potrdili nakup Skvoš centra, ki ga je lastnik želel preurediti v stanovanjsko zgradbo, prostorski akti pa tega ne d ovoljujejo.

Občina bo objekt preuredila nazaj v Sokolski dom, v njem bo med drugim tudi turistični informacijski center.

»Potrdili smo tisto, kar smo prvotno že dogovorili. Za objekte z zemljišči bomo odšteli 300.000 evrov in za opremo še dodatnih 35.000 evrov. Stekli so postopki ureditve pogodbe in izbrisa obremenitev. Računam, da bo prihodnje leto ta posel zaključen«, pojasni župan Vojnika Branko Petre.

V ta namen je občina z rebalansom letošnjega proračuna zagotovila 235.000 evrov, preostanek bodo dobili z rebalansom proračuna v letu 2021.

PŠ