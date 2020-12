VOJNIK Močno okrnjen Božični Vojnik

Zaradi znanih razmer bodo prireditve tradicionalnega Božičnega Vojnika tokrat zelo okrnjene.

Tako so se organizatorji pri okrasitvi omejili le na prostor pri Cerkvi Sv. Jerneja in bližnji park, kjer v petek pripravljajo virtualni koncert pevke Saške in klaviaturista Lovra Freliha s prazničnim šopkom slovenskih in angleških pesmi.

V nedeljo bodo najmlajši lahko prisluhnili še pravljici Dobri zlobni Volk, ki jo bosta na spletnih straneh občine za najmlajše pripravili knjižničarki Betka in Doroteja.

(PŠ)