VOJNIK LJUBLJANA Senecura bo še vlagala

Vodstvo avstrijske družbe Senecura, ki je oktobra odkupilo Špesov dom v Vojniku (na sliki), je danes napovedalo nadaljevanje vlaganj v Sloveniji, za kar naj bi porabili okoli 25 milijonov evrov ter pridobili 300 postelj za starostnike.

Na novinarski konferenci v Ljubljani so povedali, da so se za nakup doma v Vojniku odločili poleti, da je ta primerljiv z njihovimi standardi in potrdili naše informacije, da kadrov na vodilnih mestih ne bodo zamenjali.

Špesov dom premore 169 postelj, Avstrijci pa so odkupili tudi dializno enoto Hemodial.

PŠ