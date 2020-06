VOJNIK Jančevi z malo pomoči še letos v novo hišo

Marca lani smo že pisali o družini Janc iz Vojnika, ki sta jo v letu 2018 v nekaj mesecih doleteli kar dve nesreči. Najprej je v dotrajanem objektu, zgrajenem že leta 1890, prišlo do izliva vode. Ta ni bil več primeren za bivanje in morali so ga izprazniti. Nato je umrl še oče. Mati je ostala sama z dvema otrokoma.

S široko dobrodelno akcijo jim gradijo novo hišo, ki bo sicer precej manjša od stare, toda navkljub dobrim namenom in obsežnemu angažiranju sokrajanov in odbora za pomoč je za dokončanje hiške zmanjkalo približno 15 do 20 tisočakov.

Položaj se je še poslabšal v pandemiji, ko je mati Sandra ostala brez zaposlitve. Družina trenutno biva pri starih starših, v novo hišo jo želijo naseliti do konca leta.

Pomoč zbirajo preko Škofijske Karitas in preko SMS sporočil (na fotografiji z novim objektom, foto: RTV Slo).

Več preberite v Celjanu.

PŠ