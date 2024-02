Tomo Gorenšek je prejemnik nagrade za življenjsko delo v kulturi za leto 2023 v občini Vojnik

Priznanje so mu vročili na proslavi ob kulturnem prazniku v prostorih Podružnične osnovne šole v Novi Cerkvi.

Gorenšek je dolgoletni kulturni delavec in predsednik največjega vojniškega kulturnega društva France Prešeren.

Tovrstna priznanja Vojničani podeljujejo od leta 2016, včeraj pa so jih prvič podelili tudi mladim kulturnim upom, ki so se izkazali na likovnih in glasbenih tekmovanjih.

PŠ